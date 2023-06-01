$80.99+0.3186.50-0.01

Командир спецназа «Ахмат» заявил о начале подготовки к наступлению

Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов сообщил, что началась подготовка к активным наступательным действиям на новом участке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Командир спецназа «Ахмат» заявил о начале подготовки к наступлению
© ТАСС

«Приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ (Вооруженными силами России — прим. «Ленты.ру») спецназ "Ахмат" переведен на новый участок. (…) Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — сказано в публикации.

Он уточнил, что часть сил спецназа осталась на прежнем участке. По словам Алаудинова, в его подчинение был определен еще один полк. Кроме того, идет подготовка двух полков, добавил командир.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий