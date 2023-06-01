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Спецоперация на Украине 1 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 июня 2023 года.

Спецоперация на Украине 1 июня: последние новости на сегодня
© ТАСС

Российские военные предотвратили две попытки ВСУ провести разведку боем

Российские военные пресекли две попытки украинской армии провести разведку боем, сообщает ТАСС.

Подразделениями Южной группировки войск РФ предотвращено две попытки Вооруженных сил Украины провести разведку боем. С помощью бомб был поражен пункт временной дислокации второй украинской аэромобильной роты.

В результате был ликвидирован склад боеприпасов в районе Васильевки, огневые позиции минометов калибра 120 мм недалеко от Григоровки, а также уничтожена долговременная огневая точка Киева в районе Белогоровки.

Под удар ВСУ в Шебекино попал завод

Украина вновь обстреляла населенный пункт Шебекино, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, в этот раз было попадание снаряда в завод «Премиксов № 1». Отмечается, что ситуация в населенном пункте не улучшается, продолжается обстрел. На одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадавших нет. Во время атаки была задета линия электропередачи. Завод занимается производством обогатительных смесей и биологически активных веществ.

В Запорожье сообщили о бомбардировке складов ВСУ российской авиацией

Российская авиация наносит удары по подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Самолеты сбрасывают планирующие бомбы, под прицелом – украинские склады и ангары с техникой и боеприпасами. Взрывы слышны в Ореховском и Пологовском районах, а также в Гуляйполе и окрестностях.

Ранее Рогов заявил о смене тактики украинских военных. Теперь они переходит с разведки боем на применение диверсионно-разведывательных групп. Это говорит о новом этапе разведдействий на запорожском направлении.

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