Экс-советник главы Пентагона описал двумя словами политику США в отношении РФ

Американские власти глубоко заблуждаются о российском руководстве и используют «надменность» и «самообман» в оценке России, сообщил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, в Вашингтоне считают, что имеют дело «с провальным государством, у которого слабая экономическая ситуация, а общество находится на грани бунта». Такое убеждение распространено, однако ничто из вышесказанного не является правдой.

Эксперт указал, что у России очень сильная экономика, страна располагает ресурсами и возможностью продержаться очень долго. В США огромную силу имеет «сочетание надменности и самообмана», заявил Макгрегор. Отмечается, что американские власти до сих пор воспринимают РФ с точки зрения 1994-1995 годов.

Экс-советник Пентагона убежден, что в Вашингтоне заблуждаются не только по поводу Москвы, но и самих себя, веря, что имеют такой же военный потенциал, как в 1991 году. Макгрегор отметил, что у США «нет ничего такого, чего бы не было у России». По его словам, если раньше было превосходство в разных сферах, то теперь его уже нет.