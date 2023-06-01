Стало известно о недовольстве Киева помощью Канады

Украина выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады и призвала предоставить ей непосредственный доступ к канадской оборонной сфере. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что украинские чиновники в Киеве за закрытыми дверями выступали за создание более структурированной системы и предоставление стране прямого доступа к канадскому оборонному комплексу. В сообщении телеканала говорится, что глава минобороны Украины Алексей Резников сделал видеообращение во время ежегодной выставки Канадской ассоциации обороны и безопасности.

Украинский чиновник выразил надежду на то, что в новый обзор оборонной политики Канады включат положение об обязательствах по отношению к Киеву. Однако канадские власти пока не ответили, когда будет опубликован документ.

По данным телеканала, Оттава находится под международным давлением и ей предъявляют требование предоставить план до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.