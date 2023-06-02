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Тревогу объявили в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины

Сигнал воздушной тревоги прозвучал еще в пяти областях Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан. Сирена заработала после 01:28 мск в Сумской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Тревогу объявили в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины
© Shutterstock

Ранее тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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