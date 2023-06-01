Контрнаступление украинских Вооруженных сил может не состояться из-за низкого морального духа украинцев, сообщает National Review.

Состояние общества говорит о том, что глава государства Владимир Зеленский столкнулся с проблемами. Одними из возможных их признаков могут быть сообщения, что Киев столкнулся с трудностями при вербовке и мобилизации для давно обсуждаемого контрнаступления.

Когда началась специальная военная операция, тысячи добровольцев на Украине выстроились в очередь перед военными призывными пунктами. Поскольку многие из них уже мертвы или ранены, власти часто набирают в войска тех, у кого нет ни желания, ни подготовки для службы. В результате растет число мужчин боеспособного возраста, которые пытаются уклониться от службы.