$80.99+0.3186.50-0.01

Раскрыта причина возможного провала контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинских Вооруженных сил может не состояться из-за низкого морального духа украинцев, сообщает National Review.

Раскрыта причина возможного провала контрнаступления ВСУ
© ТАСС

Состояние общества говорит о том, что глава государства Владимир Зеленский столкнулся с проблемами. Одними из возможных их признаков могут быть сообщения, что Киев столкнулся с трудностями при вербовке и мобилизации для давно обсуждаемого контрнаступления.

Когда началась специальная военная операция, тысячи добровольцев на Украине выстроились в очередь перед военными призывными пунктами. Поскольку многие из них уже мертвы или ранены, власти часто набирают в войска тех, у кого нет ни желания, ни подготовки для службы. В результате растет число мужчин боеспособного возраста, которые пытаются уклониться от службы.

По данным издания, пессимистичные настроения в бывшей советской республике возникли в большинстве из-за потери Артемовска. Несмотря на тяжелую ситуацию, западные страны вынуждают начать контрнаступление, ставя Зеленского в затруднительное положение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий