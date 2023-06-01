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Россиян предупредили об опасности съемки беспилотников

Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, какую опасность скрывает фотофиксация систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников. Его слова приводит «МК».

Россиян предупредили об опасности съемки беспилотников
© globallookpress.com

Собеседник издания напомнил, что запуск дронов в настоящее время запрещен над целым рядом российских городов, включая Москву. Поэтому летящий беспилотник, с учетом запрета, подразумевает, что либо он принадлежит нарушителю, либо противнику. И даже если это не очень большой БПЛА, есть вероятность, что может атаковать человека, который его фотографирует или снимает на видео.

«Если вы замечаете в небе беспилотник, то лучше не рисковать, а как можно оперативнее сообщить в силовые структуры, МВД, МЧС, о том, что вы увидели, когда и где», — отметил эксперт.

Также Кнутов объяснил, чем чревата съемка пусковых установок, из которых ведется огонь по дронам и ракетам. Опасность заключается в том, что вычислить их расположение очень легко. По его словам, существуют специальные программы, которые по кадрам за 30 секунд выдадут координаты позиции и точное время съемки. Таким образом противник может получить всю необходимую информацию о позиции российской системы ПВО и продумать маршрут для следующего удара так, чтобы ее обойти. «Обладая всеми необходимыми данными, противник может нанести удар по нашим позициям. Давать врагу подсказки не стоит», — заявил эксперт.

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