Россиян предупредили об опасности съемки беспилотников

Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, какую опасность скрывает фотофиксация систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников. Его слова приводит «МК».

Собеседник издания напомнил, что запуск дронов в настоящее время запрещен над целым рядом российских городов, включая Москву. Поэтому летящий беспилотник, с учетом запрета, подразумевает, что либо он принадлежит нарушителю, либо противнику. И даже если это не очень большой БПЛА, есть вероятность, что может атаковать человека, который его фотографирует или снимает на видео.

«Если вы замечаете в небе беспилотник, то лучше не рисковать, а как можно оперативнее сообщить в силовые структуры, МВД, МЧС, о том, что вы увидели, когда и где», — отметил эксперт.