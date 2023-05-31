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Гуринов обвинил ВВС США в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии

Пилоты американских военных самолетов постоянно нарушают протоколы деконфликтации в Сирии, рассказал замруководителя ЦПВС, контр-адмирал Олег Гуринов. Он добавил, что летчики при сближении с самолетами ВКС России активируют системы вооружения, пишет РИА «Новости».

Пилоты ВВС США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
© РИА Новости

Отмечается, что отношения сторон в макрорегионе регулируются протоколами деконфликтации, а также Меморандумом по безопасности полетов в Сирии.

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Гуринов подчеркнул, что США нарушают достигнутые соглашения. В частности, при встрече в воздухе с самолетами ВКС РФ, осуществляющими плановые полеты, наблюдаются случаи активации систем вооружений со стороны американских летчиков.

Ранее представитель ВВС Соединенных Штатов сообщил, что американские военные тщательно отслеживают действия России на Ближнем Востоке.

Он пояснил, что пилоты истребителей недвусмысленно предупреждают российских коллег в том случае, если те приближаются к военным объектам на излишне близкое расстояние.

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