Аудиторы Счетной палаты США заявили об утрате 1 млн запчастей для F-35

Проведенная Счетной палатой США проверка показала, что по неизвестным причинам в период с 2018 по 2023 год утеряны свыше 1 миллиона запчастей для истребителей пятого поколения F-35, которые считаются одними из самых дорогих в мире. Общая сумма ущерба составляет порядка $85 млн, пишет Defense News.

Аудиторы подчеркнули, что у правительства Соединенных Штатов нет механизмов для отслеживания местонахождения запчастей. Соответственно, сложно собрать подробную информацию о том, где и какие конкретно детали хранятся, в каком состоянии они находится и какова их реальная стоимость.

Специалисты пояснили, что в своем отчете ориентировались на данные, предоставленные основными подрядчиками - компаниями Lockheed Martin и Pratt & Whitney.

В Пентагоне рассказали, в свою очередь, что ведомство располагает сведениями о местах хранения большинства узлов и агрегатов, предназначенных для F-35. Вместе с тем, представители министерства признали, что систему учета запчастей следует улучшить.

Автор статьи заметил, что в цепочке, через которую проходят запчасти, есть такие звенья, как компания-производитель, частные фирмы-владельцы складских помещений, логистические компании, представители стран - эксплуатантов истребителей.