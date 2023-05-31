Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

«Данный пакет помощи в области безопасности включает артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов к стрелковому оружию на сумму до 300 миллионов долларов, чтобы помочь Украине продолжать защищать свою суверенную территорию», — говорится в тексте.