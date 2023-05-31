Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Министерство обороны США объявило о 39-м пакете военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Данный пакет помощи в области безопасности включает артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов к стрелковому оружию на сумму до 300 миллионов долларов, чтобы помочь Украине продолжать защищать свою суверенную территорию», — говорится в тексте.
В частности, в него вошли ракеты AIM-7, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, 105-миллиметровые танковые снаряды, авиационные ракеты Zuni, приборы ночного видения и другое. Все вооружение будет взято из запасов Пентагона.