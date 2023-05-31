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Залужный рассказал Милли о планах ВСУ по наступлению

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что рассказал председателю Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералу Марку Милли о планах ВСУ по проведению наступления и попросил о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.

Залужный рассказал Милли о планах ВСУ по наступлению
© globallookpress.com

"Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли", - написал Залужный. По его словам, он рассказал главе КНШ ВС США об обстановке на фронте, дальнейших планах ВСУ по ожидаемому наступлению. "Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды", - добавил Залужный.

Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16.

Подоляк: контрнаступление не имеет определенной даты

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который посетил Киев на прошлой неделе, сообщил в интервью американской газете Politico, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили с планами Киева по проведению контрнаступления.

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