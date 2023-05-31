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Китай обвинили в серии опасных действий в военной сфере

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал агрессивный маневр китайского истребителя против американского самолета-разведчика RC-135. Его в среду, 31 мая, цитирует ТАСС.

Китай обвинили в серии опасных действий в военной сфере
© lenta.ru

«Наши самолеты пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции. Китайский пилот предпринял опасные действия, приблизившись очень-очень близко к нашему самолету», — рассказал об инциденте американский государственный деятель.

По его словам, в последние месяцы КНР провела целую серию подобных действий в военной сфере, направленных не только против США, но и других западных стран.

26 мая пилот китайского истребителя J-16 выполнил неоправданно агрессивный маневр при перехвате самолета RC-135 ВС США над Южно-Китайским морем. Он пролетел прямо перед носом американского воздушного судна, вынудив его лететь через турбулентность.

После иницдента представитель МИД КНР Мао Нин призвала Соединенные Штаты прекратить отправлять военную технику к границе Китая. По ее словам, Вашингтон отправлял туда корабли и самолеты-разведчики в течение долгого времени, чтобы вести ближнюю разведку. Это угрожает безопасности и суверенитету республики, заявила представитель ведомства.

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