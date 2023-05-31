В Белом доме заявили, что Украина начнет контрнаступление против России летом
В Вашингтоне заверили, что находятся в контакте с украинской стороной с начала планирования этого нападения и готовят новые поставки вооружений.
Украина на протяжении нескольких месяц заявляет, что готовит контрнаступление против России. Цель этих атак — вернуть все потерянные территории, в том числе Крым.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ начинают «ползучее» контрнаступление.
Газета Financial Times писала, что перед наступлением Киев пытается подорвать дух россиян с помощью диверсий. По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают, что это заставит российскую армию передислоцировать войска.