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В Белом доме заявили, что Украина начнет контрнаступление против России летом

В Белом доме заявили, что Украина собирается начать контрнаступление против России этим летом.

В Вашингтоне заверили, что находятся в контакте с украинской стороной с начала планирования этого нападения и готовят новые поставки вооружений.

Украина на протяжении нескольких месяц заявляет, что готовит контрнаступление против России. Цель этих атак — вернуть все потерянные территории, в том числе Крым.

Зеленский заявил об утверждении сроков активизации ВСУ

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ начинают «ползучее» контрнаступление.

Газета Financial Times писала, что перед наступлением Киев пытается подорвать дух россиян с помощью диверсий. По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают, что это заставит российскую армию передислоцировать войска.

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