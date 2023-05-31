В Белом доме заявили, что Украина собирается начать контрнаступление против России этим летом.

В Вашингтоне заверили, что находятся в контакте с украинской стороной с начала планирования этого нападения и готовят новые поставки вооружений.

Украина на протяжении нескольких месяц заявляет, что готовит контрнаступление против России. Цель этих атак — вернуть все потерянные территории, в том числе Крым.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ начинают «ползучее» контрнаступление.