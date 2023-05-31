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Кремль призвал ориентироваться на данные Минобороны по атакам дронов на Москву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные Минобороны России касательно информации о числе дронов, атаковавших Москву. Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Кремль призвал ориентироваться на данные Минобороны по атакам дронов на Москву
© Lenta.ru

По мнению пресс-секретаря главы государства, СМИ не могут быть первоисточником информации в связи с атаками на российскую столицу.

Кремль желал бы увидеть хоть какое-то осуждение со стороны Запада атаки дронов на Москву, однако его не последовало, поделился Песков.

«Мы видели реакцию и из Лондона, и из Вашингтона. Отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что российские власти проанализируют, каким образом отреагировать на атаку беспилотников на Москву.

До этого президент России Владимир Путин назвал атаку дронов в Москве ответом на удар по штабу государственного управления разведки (ГУР) Украины.

Утром 30 мая Москву атаковали БПЛА, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Мэр столицы Сергей Собянин позже рассказал, что за медицинской помощью обратились два человека, от госпитализации они отказались.

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