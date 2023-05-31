Кремль призвал ориентироваться на данные Минобороны по атакам дронов на Москву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные Минобороны России касательно информации о числе дронов, атаковавших Москву. Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

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По мнению пресс-секретаря главы государства, СМИ не могут быть первоисточником информации в связи с атаками на российскую столицу.

Кремль желал бы увидеть хоть какое-то осуждение со стороны Запада атаки дронов на Москву, однако его не последовало, поделился Песков.

«Мы видели реакцию и из Лондона, и из Вашингтона. Отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что российские власти проанализируют, каким образом отреагировать на атаку беспилотников на Москву.

До этого президент России Владимир Путин назвал атаку дронов в Москве ответом на удар по штабу государственного управления разведки (ГУР) Украины.