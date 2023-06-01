Командир спецназа "Ахмат" рассказал о подготовке к наступлению в ДНР

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал о подготовке к наступательным действиям на новом участке в Донецкой Народной Республике, сообщает RT.

По словам Алаудинова, спецназ "Ахмат" по приказу верховного главнокомандующего ВС России перевели на новый участок, при этом часть сил и средств осталась на прежнем участке в ЛНР.

Он добавил, что в его подчинение уже определен один полк, еще два готовятся. Алаудинов пообещал, что спецназ сделает все для освобождения ДНР от украинских войск.

Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина начинает предпринимать "ползучее" контрнаступление. Он пояснил, что о начале таких действий ВСУ свидетельствует активная работа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении сроков контрнаступления ВСУ. По его словам, руководство страны согласовало сроки, тактику и план действий.