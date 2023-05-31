Опубликованы кадры работы "Солнцепека" по ВСУ в окрестностях Авдеевки

Можно понаблюдать за точными ударами системы. "Солнцепек" наводит ужас на украинских националистов с самого начала специальной военной операции. Каждый удар ТОС-1А уничтожает всех противников, находящихся в области поражения.

Ранее Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30. В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики уничтожен также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.