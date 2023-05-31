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"Украина.ру" опубликовала спутниковые фото здания украинской разведки после удара России

Издание "Украина.ру" распространило в Telegram спутниковые фотографии здания штаб-квартиры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины после удара российских войск.

В сети появились снимки здания украинской разведки после удара России
© РИА Новости

30 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по центральным пунктам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты против России. Позднее президент России Владимир Путин подтвердил эту информацию. Украинское издание опубликовало снимки здания за 25 и 30 мая.

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"Либо по зданию ГУР действительно прилетело очень серьезно и завалило тамошний бункер, либо они внезапно решили делать ремонт и выкопали огромное количество земли прямо на внутренний двор и стоянку", — говорится в публикации.

24 февраля 2022 года президент Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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