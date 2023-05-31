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«Такой вопрос не стоит»: Минобороны Казахстана о военной помощи Москве

В Минобороны Казахстана заявили, что вопрос о военной помощи Москве на фоне украинского кризиса пока не стоит. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

В Минобороны Казахстана ответили на вопрос о военной помощи Москве
© РИА Новости

Журналист спросил замминистра обороны страны Султана Камалетдинова отправит ли Казахстан своих военных для поддержки России, страны-союзницы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с учетом обстрелов приграничных областей РФ.

«Такой вопрос не стоит», - ответил замглавы Минобороны.

Камалетдинов подчеркнул, что любая отправка армии за пределы государства должна быть сначала одобрена правительством.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 31 мая по Шебекино нанесли массированный удар. В результате пострадали четыре человека.

Губернатор подчеркнул, что ситуация в Шебекино ухудшается. Он рассказал, что в конце мая из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить детей.

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