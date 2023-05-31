В Минобороны Казахстана ответили на вопрос о военной помощи Москве

В Минобороны Казахстана заявили, что вопрос о военной помощи Москве на фоне украинского кризиса пока не стоит. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Журналист спросил замминистра обороны страны Султана Камалетдинова отправит ли Казахстан своих военных для поддержки России, страны-союзницы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с учетом обстрелов приграничных областей РФ.

«Такой вопрос не стоит», - ответил замглавы Минобороны.

Камалетдинов подчеркнул, что любая отправка армии за пределы государства должна быть сначала одобрена правительством.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 31 мая по Шебекино нанесли массированный удар. В результате пострадали четыре человека.