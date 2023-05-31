Более 30 военных кораблей НАТО прибудут в Эстонию

В Эстонию на учения Baltops 23 в Балтийском море прибудут более 30 военных кораблей НАТО и почти 3700 морпехов. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

© Lenta.ru

«В этом году Baltops является для нас историческим событием, потому что никогда еще не было такого большого одновременного присутствия военно-морских сил НАТО на территории Эстонии», — заявил командующий военно-морскими силами республики Юри Саска.

В учениях примут участие союзники Эстонии из США, Швеции, Польши, Голландии, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии. В Таллин уже прибыли французский корвет Commandant Blaison (F793), а также британский десантный корабль HMS Albion (L14).