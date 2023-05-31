Спецоперация на Украине 31 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 31 мая 2023 года.

При обстреле ПВР в Белгородской области со стороны ВСУ погиб один человек

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Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины пункта временного размещения с жителями Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

«Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации», — указал губернатор. Он добавил, что один из пострадавших получил проникающие ранения брюшной полости, а второй — проникающие ранения грудной клетки. Им уже оказана необходимая медицинская помощь.

Гладков отметил, что украинские военнослужащие ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения, где находились жители села Середа Шебекинского округа, среди которых — дети и старики.

ВСУ выпустили по ДНР сразу 35 ракет из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта ДНР, применив 35 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, армия Украины в 20:10 мск выпустила 15 ракет по Горловке и еще 20 ракет — по поселку Верхнеторецкое.

Мэр Горловки Иван Приходько проинформировал, что снаряды разрывались в Никитовском районе города, а также за трассой Горловка-Ясиноватая.

Российские военные уничтожили до 200 солдат ВСУ и 50 единиц техники

Российские артиллеристы группировки «Днепр» и военная авиация за 10 дней ликвидировали до 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 50 единиц техники на правом берегу Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.