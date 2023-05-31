В Белгородской области сообщили о пострадавшей при обстреле Шебекино

При обстреле Шебекино в Белгородской области один человек получил ранение. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

«Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт», — написал он.

Гладков заверил, что позже поделится с общественностью дополнительной информацией.

Агентство напоминает, что Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные российские территории, запускают беспилотные летательные аппараты и устраивают диверсии. В Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Ранее Шебекино уже подверглось атаке со стороны армии Украины, в результате обстрела пострадали дети. У одного из них диагностировали черепно-мозговую травму, у другого — минно-взрывную травму. Об этом рассказала главный врач Белгородской областной детской больницы Ирина Кизилова.