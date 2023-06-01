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В России назвали вероятную особенность атаковавших Москву дронов

Атаковавшие Москву 30 мая украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли лететь по заранее проложенному маршруту. Такую версию агентству ТАСС высказал генеральный директор компании-разработчика подавителей дронов «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

В России назвали вероятную особенность атаковавших Москву дронов
© РИА Новости

«Можем предположить, что беспилотники летели по маршруту, зашитому в полетном задании, не используя какие-либо каналы внешнего управления», — сказал он.

Эксперт объяснил, что в таком случае против дронов будут бесполезны глушилки дронов.

По другой его версии, управление дронами осуществлялось с использованием спутниковой группировки Запада.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В столице были зафиксированы попадания в три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова в Новой Москве. Отмечается, что первый дрон переносил не сдетонировавший кумулятивный заряд КЗ-6. Жители двух домов были эвакуированы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве.

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