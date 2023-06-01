В России назвали вероятную особенность атаковавших Москву дронов

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В столице были зафиксированы попадания в три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова в Новой Москве. Отмечается, что первый дрон переносил не сдетонировавший кумулятивный заряд КЗ-6. Жители двух домов были эвакуированы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве.