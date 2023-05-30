ЗРК Patriot: стоимость, характеристики и дальность

В Минобороны РФ недавно объявили об уничтожении радиолокационной станции и пусковых установок ЗРК Patriot, поставленного на Украину из США. «Рамблер» рассказал о характеристиках этой системы ПВО, ее особенностях и стоимости.

ЗРК Patriot: история

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ЗРК Patriot представляет собой систему противоракетной обороны класса «земля-воздух». Комплекс был разработан Raytheon Technologies Corp.

Этот ЗРК впервые поступил на вооружение в начале 1980-х годов. Работы над версией «Патриота», близкой к современной (PAC-1), начались весной 1985 года. Patriot PAC-3 был испытан в 1997 году и встал на вооружение в 2001-м.

Patriot считается одной из самых передовых действующих систем ПВО. Впервые этот ЗРК был использован в бою во время войны в Персидском заливе в 1991 году, также его батареи использовались для защиты Саудовской Аравии, Кувейта и Израиля.

ЗРК Patriot – мобильная система, которая обычно включает в себя: Мощный радар;

Станцию управления;

Электрогенератор;

Пусковые установки;

Транспортные средства поддержки.

ЗРК Patriot имеет разные возможности в зависимости от типа используемой ракеты-перехватчика.

В перехватчике PAC-2 используется осколочно-фугасная боеголовка, а в новейшей ракете PAC-3 – более совершенная технология ударного поражения («hit-to-kill technology» позволяет противоракете поразить ракету противника в результате непосредственного контакта).

Установленная на грузовиках, которые можно перемещать при необходимости, каждая система способна нести четыре ракеты-перехватчика (в случае с PAC-2) или 16 ракет (если это PAC-3).

Ракеты PAC-2 имеют дальность действия в 160 километров, а PAC-3 – всего 40 километров, но они более точные благодаря бортовой радиолокационной станции.

В 2015 году в НАТО рассказали, что система Patriot обладает радаром с дальностью действия более 150 километров, с тех пор эти данные официально не уточняли.

Как пишет The New York Times, батареи Patriot могут защищать территорию более чем в 950 километров и, «хотя они далеко не безупречны», эти ЗРК могут нацеливаться и сбивать баллистические ракеты большой дальности и самолеты с расстояния в сотни километров.

Батарею Patriot обслуживают около 90 солдат, она может быть рассредоточена на площади в несколько квадратных километров. Батареи обычно состоят из пяти-восьми пусковых установок, оснащенных ракетами PAC-3 и PAC-2.

После первого применения в 1991 году эффективность «Патриотов» оценивалась всего в 25 процентов, но с тех пор производительность системы улучшилась, хотя позже Patriot обвиняли в ошибочном уничтожении двух истребителей – одного британского и одного американского, пишут Le Monde и Sandboxx.

Сколько стоит Patriot

По данным, которые Reuters привело в декабре 2022 года, новая батарея Patriot стоит более одного миллиарда долларов, из них 400 миллионов долларов приходится на саму систему и 690 миллионов – на ракеты в батарее.

Как широко используется Patriot

Всего Raytheon построила более 240 систем Patriot, сейчас они есть на вооружении 18 стран, включая США. Система пользуется большим спросом среди стран Ближнего Востока, которые опасаются конфликта с Ираном.

По данным Raytheon, с 2015 года система перехватила более 150 боевых баллистических ракет.

Patriot и российский удар

В конце 2022 года, в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 1,85 миллиарда долларов, включающем поставки системы ПВО Patriot.

Ранним утром 16 мая ЗРК Patriot, находившийся неподалеку от Киева, был поврежден в результате удара России.

В Минобороны РФ заявили, что была уничтожена радиолокационная станция этой системы ПВО и пять пусковых установок.

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Military Watch Magazine писал, что Patriot лишился всех 32 ракет, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Издание утверждает, что только этот залп из 32 ракет обошелся примерно в 96 миллионов долларов.

Автор The Drive Тайлер Роговэй заявил, что возможность повреждения или уничтожения ЗРК Patriot не должна удивлять: радары этой системы выпускают мощные электромагнитные данные, по которым ее не слишком сложно найти. Кроме того, система «довольно статична», чтобы переместить ее, требуется время.

Помогут ли «Патриоты» Украине

Хотя система Patriot изначально предназначена для перехвата боевых самолетов и баллистических ракет, она также может сбивать беспилотники-камикадзе, которые используются во время украинского конфликта, подчеркивает Reuters. Однако это чрезвычайно дорогой способ уничтожать дроны, которые стоят всего по паре тысяч долларов каждый.