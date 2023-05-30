Самые мощные беспилотники в мире: обзор лучших БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали уже привычным оружием в военных конфликтах. Небольшие разведчики, тяжелые ударные дроны, беспилотники-камикадзе — они выполняют самые разные задачи на поле боя, помогая войскам в достижении боевых целей. «Рамблер» разобрался, что сегодня могут армейские БПЛА и составил список самых мощных беспилотников.

Что умеют армейские БПЛА

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Одна из основных задач военных беспилотников на сегодняшний день — разведка и наблюдение за полем боя с воздуха. Они позволяют эффективно патрулировать территорию, охранять важные маршруты, быть наводчиками для артиллерии и корректировать огонь. Подобные модели сравнительно дешевы и имеют небольшие размеры — чтобы их было сложнее обнаружить.

Мощные аппараты, на которых допускается боевая нагрузка, обходятся гораздо дороже, однако способны выполнять большее количество задач. У них увеличен размах крыльев, на них устанавливаются управляемые ракеты и авиабомбы. Самые дорогие и лучшие беспилотники относятся именно к этому классу.

Также отдельно можно выделить боевые дроны-камикадзе. В этом случае сам БПЛА является снарядом, который допускает корректировку траектории полета после запуска и подрывается вместе со своей целью.

Преимущества и недостатки беспилотников

К главному преимуществу использования БПЛА на поле боя относят отсутствие пилота. Оператор может управлять машиной даже в тысячах километров от места применения, при наличии достаточно хорошей связи. В результате специалист, на подготовку которого были потрачены время и ресурсы, не рискует своей жизнью.

Также к их однозначным плюсам относят:

Низкая стоимость по сравнению с истребителями. БПЛА дешевле и проще производятся, из-за чего его потеря для армии будет не столь ощутимой.

Экономия топлива. Дроны имеют меньшую по сравнению с обычным самолетом массу и движутся с меньшей скоростью, за счет чего долго могут находиться в воздухе без дозаправки.

Кроме того, отдельные беспилотники большой продолжительности полета могут без проблем пересечь океан на одном баке.

Эксперты отмечают все более частое использование БПЛА на поле боя, однако некоторые из них считают, что классические истребители и бомбардировщики они пока заменить не могут. Одна из основных причин — невозможность самостоятельно принимать решения, из-за чего их эффективность полностью зависит от действий оператора. Он же может просто не увидеть опасность — обзор ограничен картинкой, которая передается камерой.

Кроме того, у беспилотников есть ряд других недостатков: Меньшая прочность. Нередко для производства БПЛА используются композитные материалы, которые не выдерживают попаданий даже из легкого стрелкового оружия.

Низкая маневренность и скорость. Особенно по сравнению с истребителями.

Ограниченная грузоподъемность. Хоть отдельные модели и способны нести тяжелое вооружение, вплоть до ядерных бомб, боевая нагрузка многих дронов не позволяет установить на них некоторые авиабомбы или несколько мощных ракет класса «воздух-земля».

Лучшие боевые беспилотники планеты

Лидером по проектировке и созданию боевых дронов сейчас является США. Однако другие страны если пока и не могут соревноваться по количеству, то точно способны предоставить не менее интересные и качественные модели.

GAAS Avenger

GAAS Avenger является модификацией широко известного Predator, который был снят с вооружения в 2020 году. Аппарат разработан специально для использования на авианосцах — его крылья складываются, чтобы занимать меньше места.

Современный американский ударный дрон способен нести на себе до 500 кг снаряжения и оружия, будучи также снабженный управляемыми бомбами с лазерным прицелом общей массой до 440 кг. Еще одно серьезно преимущество — скорость до 740 км/ч при подъеме на высоту в 18 км.

Heron TP

Модель израильского производства по оценкам некоторых военных изданий является одним из самых продаваемых БПЛА в мире. Он относится к разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратам с большой продолжительностью полета. На высоте до 13,7 км он может развивать крейсерскую скорость до 296 км/ч, неся на себя как средства управления огнем, так и различные ударные комплексы, которые можно устанавливать в зависимости от задачи.

MQ-9 Reaper

Еще одна американская модель, название которой переводится как «жнец», является одним из самых мощных и известных БПЛА в мире. Максимальная высота полета — 14 км, крейсерская скорость — до 310 км/ч, а максимальная — до 480 км/ч. Однако примечателен он своей огромной для класса подобных аппаратов грузоподъемностью — до 4,7 тонн. Загружать в него могут различное вооружение, в зависимости от поставленной задачи.

Bayraktar TB2

БПЛА турецкого производства является тактическим средневысотным аппаратом, который имеет большую продолжительность полета. Отдельным преимуществом является программное обеспечение, которое превосходит, к примеру, израильский Heron.

Вместе с тем Baryaktar TB2 может похвастаться довольно длительным временем нахождения в полете — до суток. При крейсерской скорости в 130 км/ч он способен развивать до 250 км/ч, неся на себе две управляемые ракеты и бомбы.

CH-5

Современный средневысотный беспилотник из Китая способен нести до 16 ракет класса «воздух-земля». Для этого ему требуется ощутимая ширина крыльев (21 метр), однако подобная конструкция позволяет провести в воздухе без дозаправки до 60 часов при максимальной скорости в 400 км/ч.

Yabhon United 40

Рекордсмен по времени нахождения в воздухе на одном топливном баке, до 120 часов, был разработан в ОАЭ. Полезная нагрузка дрона составляет более тонны, а потолок полета — до 7 км.

С-70 «Охотник»

В области создания мощных аппаратов может похвастаться и Россия. Пока детальные характеристики «Охотника» держатся в секрете, однако разработчики уверены, что звено из нескольких дронов, снаряженных современными ракетами «земля-воздух» и управляемыми бомбами способны быстро разобраться с любой инфраструктурой противника.

Известно, что боевая нагрузка аппарата будет составлять около 6 тонн, что даже больше, чем у вышеупомянутого «Жнеца». Максимальная скорость — 920 км/ч.