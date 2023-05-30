НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово, целью которого станет поддержка расквартированных на месте сил альянса в самопровозглашенной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование альянса в Неаполе.

Там уточнили, что данное решение было принято на фоне недавних беспорядков и ранения 30 бойцов СДК НАТО. Развертывание оперативных резервных сил проведут на Западных Балканах.

Еще одному батальону отдали приказ о повышенной готовности, чтобы в случае необходимости усилить действующие подразделения.