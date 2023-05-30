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НАТО направит в Косово дополнительный батальон

НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово, целью которого станет поддержка расквартированных на месте сил альянса в самопровозглашенной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование альянса в Неаполе.

Там уточнили, что данное решение было принято на фоне недавних беспорядков и ранения 30 бойцов СДК НАТО. Развертывание оперативных резервных сил проведут на Западных Балканах.

Еще одному батальону отдали приказ о повышенной готовности, чтобы в случае необходимости усилить действующие подразделения.

Развертывание дополнительного контингента в Косово в НАТО назвали «разумной мерой», которая позволит обеспечить СДК «необходимыми возможностями для поддержания безопасности в соответствии с мандатом Совбеза ООН».

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