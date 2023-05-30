Российские вооруженные силы провели групповые бомбардировки центральных командных пунктов ВСУ, которые по приказу западных спецслужб разрабатывали планы террористической деятельности на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что удары были нанесены с воздуха с использованием современного оружия дальнего радиуса действия. Уточняется, что все назначенные объекты поражены.

Также в Минобороны отметили, что на Купянском направлении за последние сутки было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, была пресечена деятельность диверсантов.