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ВС РФ нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине

Российские вооруженные силы провели групповые бомбардировки центральных командных пунктов ВСУ, которые по приказу западных спецслужб разрабатывали планы террористической деятельности на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что удары были нанесены с воздуха с использованием современного оружия дальнего радиуса действия. Уточняется, что все назначенные объекты поражены.

Также в Минобороны отметили, что на Купянском направлении за последние сутки было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, была пресечена деятельность диверсантов.

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Также российские военные на Донецком направлении уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ, расположенный в районе населенного пункта Красное. Кроме того, ликвидировано до 145 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.

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