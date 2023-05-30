Зеленский заявил об утверждении сроков активизации ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В своем видеообращении он заявил, что на заседании Ставки Верховного главнокомандующего участники утвердили сроки начала движения украинских войск. Зеленский подчеркнул, что «решения приняты». Также в ходе обсуждения были затронуты вопросы обеспечения украинских военнослужащих боеприпасами.

Напомним, что сроки начала украинского контрнаступления, о котором все чаще пишут западные СМИ в последние месяцы, неоднократно сдвигались. Российские эксперты считают, что это связано с информационной войной, а также с требованием стран Запада от Киева быстрых результатов, о которых необходимо регулярно отчитываться.