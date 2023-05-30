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Зеленский заявил об утверждении сроков активизации ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил об утверждении сроков активизации ВСУ
© globallookpress.com

В своем видеообращении он заявил, что на заседании Ставки Верховного главнокомандующего участники утвердили сроки начала движения украинских войск. Зеленский подчеркнул, что «решения приняты». Также в ходе обсуждения были затронуты вопросы обеспечения украинских военнослужащих боеприпасами.

Напомним, что сроки начала украинского контрнаступления, о котором все чаще пишут западные СМИ в последние месяцы, неоднократно сдвигались. Российские эксперты считают, что это связано с информационной войной, а также с требованием стран Запада от Киева быстрых результатов, о которых необходимо регулярно отчитываться.

В понедельник, 29 мая, командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления «скоро наступит». Он провел встречу с командирами частей и подразделений, а также обсудил возможные сценарии развития событий на Лиманском направлении и текущую ситуацию на фронте.

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