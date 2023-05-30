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Зеленский попросил ПВО у Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Южная Корея предоставит Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает газета Chosun Ilbo.

Зеленский попросил ПВО у Южной Кореи
© Lenta.ru

«Система ПВО — не оружие, а исключительно оборонительное оборудование. Для восстановления Украины нужен "небесный щит", искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере», — сказал глава государства.

Он добавил, что Киев понимает ограничения Сеула на поставки оружия, однако, по его словам, этот принцип не должен касаться оборонительных систем для защиты энергетической инфраструктуры.

Ранее Зеленский обсудил возможные поставки ПВО и создание авиационной коалиции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

16 мая Министерство обороны России сообщило о поражении радиолокационной станции и пяти пусковых установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, обороняющего небо над Украиной. При этом ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».

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