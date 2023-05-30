Мобилизация: последние новости на сегодня 30 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 мая 2023, в материале «Рамблера».

Законопроект о праве участников СВО на бесплатную юридическую помощь рекомендован к принятию во II чтении

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Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы России рекомендовал к рассмотрению во втором чтении проект закона, благодаря которому военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, сообщается на сайте Думы.

Россияне порой сталкиваются с различными проблемами, решение которых требует квалифицированной правовой поддержки. В настоящее время эти вопросы военнослужащие решают самостоятельно за собственные средства. При этом известно о случаях мошенничества под прикрытием деятельности организаций, оказывающих правовую поддержку военнослужащим.

Если законопроект будет принят, участники и ветераны спецоперации, а также члены их семей смогут получать бесплатную правовую помощь. Кроме того, документом предлагается расширить перечень случаев, при которых государственные юридические бюро и адвокаты осуществляют правовое консультирование граждан, имеющих на это право.

Российские военные уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами в зоне СВО

Три украинских склада с боеприпасами уничтожены российскими военными, сообщает «Интерфакс».

Это произошло в районе населенного пункта Максимильяновка в ДНР. С помощью военной авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям украинских Вооруженных сил в районах населенных пунктов Угледар, Малиновка, Белогорье и Каменское. Армия Украины лишилась до 140 военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

Еще один склад, на котором хранились боеприпасы, уничтожен в районе населенного пункта Отрадное в ДНР. Ударами авиации и огнем артиллерии разгромлены украинские подразделения в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка и Стельмаховка.

На херсонском направлении огнем уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Британские эксперты сделали вывод, что Россия полностью адаптировалась к СВО

Армия России значительно повысила свою эффективность и полностью адаптировалась в ситуации вокруг Украины, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на доклад британского института оборонных исследований.

По словам экспертов, артиллерия является одной из самых мощных и успешных сил в российской армии. Войска РФ активно используют беспилотные летательные аппараты для разведки местности и экономии боеприпасов. После этого наносятся точечные и прицельные удары, что значительно повышает эффективность боя. В результате этого тактика использования артиллерии привела к значительному улучшению боевых возможностей российской армии.

Также в документе говорится о высокой эффективности российских инженерных войск — лучшие и недооцененные подразделения. Кроме того, высокую эффективность показывают система противовоздушной обороны и средства радио-электронной борьбы. Они способны противостоять украинским воздушным возможностям.