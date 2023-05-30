Самостоятельность России вызывает у западных стран зависть, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на бывшего советника министра обороны США полковника Дугласа Макгрегора в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По его словам, они продолжают конфликт вокруг бывшей советской республики, так как не хотят с этим мириться. Эксперт указал, что Москва отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом, отстаивая свои интересы.

Макгрегор подчеркнул, что все больше жителей Европы уже склоняется в сторону взглядов, которые присущи россиянам, так как западные ценности показали свою несостоятельность.