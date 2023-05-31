Зеленский провел выездное заседание ставки в Одессе

Зеленский провёл заседание ставки в Одессе, где был уничтожен корабль «Юрий Олефиренко»
Украинский президент Владимир Зеленский провёл в Одессе выездное заседание ставки верховного главнокомандующего. Оно прошло там после уничтожения российскими ВКС украинского корабля «Юрий Олефиренко», который стоял в одесском порту.
«Выездная ставка в Одессе», — написал Зеленский в Telegram-канале.
Были заслушаны доклады командующих об оперативной ситуации.
31 мая Минобороны России сообщило, что 29 мая в результате удара российских войск в Одессе уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».