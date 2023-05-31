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Зеленский провёл заседание ставки в Одессе, где был уничтожен корабль «Юрий Олефиренко»

Украинский президент Владимир Зеленский провёл в Одессе выездное заседание ставки верховного главнокомандующего. Оно прошло там после уничтожения российскими ВКС украинского корабля «Юрий Олефиренко», который стоял в одесском порту.

Зеленский провел выездное заседание ставки в Одессе
© © Zelenskiy / Official

«Выездная ставка в Одессе», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Были заслушаны доклады командующих об оперативной ситуации.

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31 мая Минобороны России сообщило, что 29 мая в результате удара российских войск в Одессе уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».

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