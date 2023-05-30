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Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ

Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ
© ТАСС

По его словам, украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — заявил Зеленский в видеообращении.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пообещал, что Киев вскоре перейдет к контрнаступлению. Он сообщил, что «скоро наступит то время», когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям. 15 мая Зеленский заявил, что Киеву нужно еще немного времени, прежде чем начать контрнаступление.

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