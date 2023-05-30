Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ

Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — заявил Зеленский в видеообращении.