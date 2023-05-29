Названа причина столкновения между талибами и военными Ирана

Причиной боевого столкновения иранских пограничников с отрядом радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое произошло в субботу на границе с афганской провинцией Нимроз, стала попытка контрабанды наркотиков. Об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его словам, "группа наркоторговцев" попыталась проникнуть в Иран с территории Афганистана. Иранские пограничники открыли огонь по нарушителям. Однако талибы не были осведомлены о причинах стрельбы и в свою очередь открыли огонь по пограничникам.

В субботу агентство Tasnim сообщило о столкновениях на ирано-афганской границе, в результате которых погиб иранский пограничник. Как заявил заместитель начальника сил правопорядка исламской республики генерал Касем Резаи, талибы обстреляли контрольно-пропускной пункт "Сасоли", "что повлекло за собой решительный ответ". В свою очередь представитель Министерства внутренних дел во временном правительстве "Талибана" Абдула Нафи Такора обвинил Иран в обстреле территории Афганистана. По его словам, потери составили два человека убитыми с каждой стороны.