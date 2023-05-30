РФ и Беларусь разрабатывают мощный лазерный модуль для уничтожения дронов
Три компании ОПК из России и Беларуси начали разработку лазерного модуля, способного поражать беспилотники на расстоянии десятков километров. Планируемая мощность модуля – 100 киловатт, а первый прототип увидит свет до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя белорусской компании, участвующей в разработке.
- Имеем совместный проект с двумя научно-исследовательскими институтами из России. Делаем очень мощную и совершенную систему - лазер для борьбы с беспилотниками. Речь идет о поражении дронов на расстоянии десятков километров, - отметил собеседник агентства.
Всего программа сотрудничества рассчитана на два года, к концу этого срока разработка должна быть полностью завершена, и модуль будет готов к выходу в серийное производство.
Ранее сообщалось, что в России создали разведывательный комплекс, который с помощью лазерного луча может заметить и идентифицировать человека на расстоянии 18 километров. В основе разработки лежат решения, используемые в комплексе разведки и целеуказания "Ирония".