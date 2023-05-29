$80.06+0.0985.90-0.02

В США сравнили белорусскую и российскую версии Т-72

Представленный на оборонной выставке MILEX 2023 в Минске белорусский модернизированный танк Т-72БМ2 может превосходить российский Т-72Б3 по бронезащите, однако уступать ему в подвижности. Сравнение версий боевых машин привело американское издание Military Watch Magazine (MWM).

В США сравнили белорусскую и российскую версии Т-72
© Lenta.ru

Между тем, в публикации отмечается, что более новые российские модификации, в частности, Т-72Б4, могут превосходить белорусские и по бронезащите.

«Танк Т-72Б4 значительно приближает стандарты бронезащиты к уровню самого боеспособного танка российской армии Т-90М», — пишет издание.

MWM допускает, что модернизация белорусских Т-72 была проведена при участии российской стороны, для которой роль танков этого типа постепенно снижается.

«Роль Т-72 в Вооруженных силах России сама по себе уменьшается, поскольку страна увеличивает производство Т-90М», — отмечает издание.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на модернизированном российском танке, предположительно, версии Т-72Б3, и пообещал приехать в Киев.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий