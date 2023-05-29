В России похвалили морскую версию «Железного купола»

Российский военный эксперт Андрей Кошкин назвал впечатляющей разработкой морскую версию израильской системы ПРО «Железный купол». Об этом сообщает NEWS.ru.

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В конце мая 2023 года в Израиле объявили об успешном завершении серии испытаний морской версии «Железного купола», получившей название C-Dome.

C-Dome перехватил ракеты, представлявшие условную угрозу инфраструктуре и стратегическим активам Израиля в его исключительной экономической зоне. Испытания включали широкий спектр существующих и будущих угроз, включая крылатые ракеты и беспилотники.

Во время испытаний батареи C-Dome разместили на корветах Sa'ar 6. На вооружении армии C-Dome появится примерно через год.

«Это впечатляет, довольно успешная разработка. Израиль успешно продвигает эту технологию для собственных интересов», - так прокомментировал испытания Кошкин.

Он подчеркнул, что система ПРО «Железный купол» предназначена для борьбы с тактическими ракетами, обычно с реактивными снарядами «Кассам». Особенность этой системы - в ее способности рассчитать, куда падает ракета.

Эксперт подчеркнул, что одна батарея покрывает 150 квадратных километров. Сейчас у Израиля десять батарей, а для защиты всей территории стране их нужно 13.