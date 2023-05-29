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В Литве начались военные учения

В Литве начались международные военные учения «Крепкий щит 2», которые пройдут с 29 мая по 4 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

В Литве начались военные учения
© Lenta.ru

Совместно с литовскими Добровольческими силами обороны (ДСО) в маневрах примут участие военнослужащие британского полка рейнджеров, подразделений нацгвардии Пенсильвании из США, Норвежского ополчения, а также Польских территориальных сил обороны.

Учения проводятся с целью повышения боевой готовности военных подразделений и отработки ведения боевых действий. С 29 мая по 2 июня состоятся командно-штабные учения, а со 2 по 4 июня — полевые тактические учения.

В мае в Эстонии прошли учения Swift Response, в которых приняли участие десантники из стран НАТО. В рамках маневров под руководством США Силы самообороны и союзники отработали переброску сил и техники в балтийскую республику.

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