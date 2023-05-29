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Армия России ночью нанесла удары высокоточным оружием по аэродромам ВСУ

Армия России ночью нанесла удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам ВСУ. Поражены авиатехника, командные пункты и хранилища с вооружением и боеприпасами украинских войск.

ВС России ударили по украинским аэродромам высокоточным оружием
© РИА Новости

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Стало известно об ударе по стоянке техники ВСУ в Херсоне

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области ночью был повреждён военный объект, выведено из строя пять единиц авиатехники.

Взрывы ночью произошли в Киеве, Киевской и Полтавской областях. Кроме того, взрывы были слышны в Одесской и Кировоградской областях.

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