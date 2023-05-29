ВС России ударили по украинским аэродромам высокоточным оружием

Армия России ночью нанесла удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам ВСУ. Поражены авиатехника, командные пункты и хранилища с вооружением и боеприпасами украинских войск.

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области ночью был повреждён военный объект, выведено из строя пять единиц авиатехники.