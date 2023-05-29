ВС России ударили по украинским аэродромам высокоточным оружием

Армия России ночью нанесла удары высокоточным оружием по аэродромам ВСУ
Армия России ночью нанесла удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам ВСУ. Поражены авиатехника, командные пункты и хранилища с вооружением и боеприпасами украинских войск.
Об этом сообщило российское Министерство обороны.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области ночью был повреждён военный объект, выведено из строя пять единиц авиатехники.
Взрывы ночью произошли в Киеве, Киевской и Полтавской областях. Кроме того, взрывы были слышны в Одесской и Кировоградской областях.