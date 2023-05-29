Командующий Сухопутными войсками Украины предупредил о скором наступлении
Время контрнаступления «скоро наступит», заявил в своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
Он написал, что ему удалось встретиться с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на самых горячих точках фронта. Сырский уточнил, что они обсудили возможные сценарии развития событий на Лиманском направлении и текущую ситуацию на фронте.
«Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», - подчеркнул он.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявил, что контрнаступление украинских войск идет «уже несколько дней».