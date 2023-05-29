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Командующий Сухопутными войсками Украины предупредил о скором наступлении

Время контрнаступления «скоро наступит», заявил в своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Он написал, что ему удалось встретиться с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на самых горячих точках фронта. Сырский уточнил, что они обсудили возможные сценарии развития событий на Лиманском направлении и текущую ситуацию на фронте.

«Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», - подчеркнул он.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявил, что контрнаступление украинских войск идет «уже несколько дней».

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