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Стало известно об ударе по стоянке техники ВСУ в Херсоне

Российские силы нанесли артиллерийский удар по стоянке техники одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в промзоне Херсона. Об этом стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией.

Стало известно об ударе по стоянке техники ВСУ в Херсоне
© lenta.ru

Сообщается, что в результате атаки 14 украинских военнослужащих погибли, 10 — получили ранения. Также было выведено из строя 10 единиц автомобильной техники.

Кроме того, по данным собеседника агентства, артиллерийским огнем в районе Чернобаевки была уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.

Ранее власти Хмельницкой области подтвердили удары по объектам ВСУ. Сообщается, что атакованы были склады топлива и боевых материальных ценностей.

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