Посол ЦАР заявил о желании разместить в стране военную базу России

"Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах. Мы просили об этом. Когда [председатель парламента ЦАР Симплис] Саранджи приезжал в РФ, он повторил, что нам это нужно", - заявил посол в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник.