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Посол ЦАР в России заявил, что республика хочет иметь на своей территории военную базу РФ

Посол Центрально-Африканская Республика (ЦАР) в России Леон Додону сообщил о желании разместить на территории страны российскую военную базу.

Посол ЦАР заявил о желании разместить в стране военную базу России
© РИА Новости

"Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах. Мы просили об этом. Когда [председатель парламента ЦАР Симплис] Саранджи приезжал в РФ, он повторил, что нам это нужно", - заявил посол в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник.

По его словам, угрозы для безопасности в ЦАР сохраняются. Додону подчеркнул, что среди беженцев из Судана есть люди с оружием.

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Он добавил, что военное сотрудничество с Москвой, по его мнению, должно продолжаться, хотя это и вызывает недовольство некоторых стран.

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