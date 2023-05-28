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В Минске сообщили, что РФ поставила Белоруссии комплект зенитной ракетной системы С-400

Россия поставила Белоруссии очередной комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Россия передала Белоруссии комплект С-400
© РИА Новости

"Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Республику Беларусь. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство. На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в Белоруссии продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащение соединений и воинских частей вооруженных сил новыми современными образцами вооружения.

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