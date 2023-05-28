Следующим шагом Российской армии после разгрома соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе предполагаемого контрнаступления станет удар в направлении Одессы и Харькова, который освободит эти города от ВСУ. Такой вероятный вариант развития событий Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Русские ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города», — предположил полковник в отставке.
Ранее бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини заявил, что предполагаемое контрнаступление ВСУ не может быть масштабным из-за нехватки вооружения, которое Запад поставляет Киеву с задержками.
Кроме того, он предположил, что политическая активность президента Украины Владимира Зеленского вызвана тяжелым положением ВСУ.
«Это не очень соответствует заверениям в том, что они выигрывают войну и хотят только поддержку в виде самолетов», — пояснил экс-глава КФОР.