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Пресс-служба ЗВО опровергла сведения о дроне  в Ленинградской области

Информация о полете беспилотника над Ленинградской областью не соответствует действительности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Пресс-служба ЗВО опровергла сведения о дроне в Ленинградской области
© РИА Новости

Накануне в интернете появились публикации о том, что оперативные службы якобы обнаружили в небе над Сосновым бором беспилотный летательный аппарат. Высота полета дрона составляла два километра, он предположительно летел со стороны Эстонии.

«Данную информацию не подтверждаем», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве на территории учебного заведения был обнаружен беспилотник. Осмотр обломков дрона показал отсутствие карты памяти и батареи.

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