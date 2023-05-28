Пресс-служба ЗВО опровергла сведения о дроне в Ленинградской области
Информация о полете беспилотника над Ленинградской областью не соответствует действительности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Накануне в интернете появились публикации о том, что оперативные службы якобы обнаружили в небе над Сосновым бором беспилотный летательный аппарат. Высота полета дрона составляла два километра, он предположительно летел со стороны Эстонии.
«Данную информацию не подтверждаем», - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Москве на территории учебного заведения был обнаружен беспилотник. Осмотр обломков дрона показал отсутствие карты памяти и батареи.