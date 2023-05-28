Пресс-служба ЗВО опровергла сведения о дроне  в Ленинградской области

Информация о полете беспилотника над Ленинградской областью не соответствует действительности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Накануне в интернете появились публикации о том, что оперативные службы якобы обнаружили в небе над Сосновым бором беспилотный летательный аппарат. Высота полета дрона составляла два километра, он предположительно летел со стороны Эстонии.

«Данную информацию не подтверждаем», - отметили в пресс-службе.