Спецоперация на Украине 28 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 мая 2023 года.

Посол оценил ход СВО словами «Россия еще не начала действовать серьезно»

Москва готова к миру, но западные страны ведут ситуацию к эскалации, сообщил BBC News посол РФ в Британии Андрей Келин.

По его словам, «Россия еще не начала действовать серьезно». Так он прокомментировал ход спецоперации. При этом дипломат указал, что российские власти готовы к переговорам, а продолжительность конфликта зависит от усилий по его эскалации странами, входящими в НАТО.

Келин в особенности отметил роль в этом Лондона. Посол также заметил, что Россия «в 16 раз» больше Украины, поскольку обладает «колоссальными» ресурсами.

Стало известно о взятии в плен солдат ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие разведывательного батальона атаковали наблюдательный пункт Украины в Харьковской области, сообщает «Лента.ру».

В результате этого удалось взять в плен двух украинских силовиков Вооруженных сил Украины. На позиции также нашли стрелковое оружие и боеприпасы.

Ранее военные России взяли в плен две группы украинских солдат под Белогоровкой в Донбассе. В составе одной из них было больше 10 бойцов, в другой — все солдаты 81-й бригады украинских Вооруженных сил.

Российский мотострелковый батальон заманил военных ВСУ в «огневой мешок»

Мотострелковый батальон России ликвидировал украинских солдат, благодаря чему удалось освободить ряд населенных пунктов, сообщает «Лента.ру».

Батальон должен был отойти на более выгодные позиции и заставить противника стянуть все силы в одном месте. Сопротивление российским военным оказал полк спецназа и три бригады.