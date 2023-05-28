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Российские силы уничтожили «Ланцетом» украинскую гаубицу Krab на Южнодонецком направлении

Силы группировки войск "Восток" уничтожили на Южно-Донецком направлении польскую самоходную гаубицу Krab, принадлежащую Вооруженным силам Украины, сообщил РИА Новости.

Российские силы уничтожили «Ланцетом» украинскую гаубицу Krab на Южнодонецком направлении
© Газета.Ru

По данным начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, в районе Елизаветовки установка была уничтожена барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Гордеев также сообщил, что средства ПВО сбили беспилотники "Валькирия" и "Фурия".

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались атаковать передовые позиции "Востока", рассказал начальник пресс-центра, однако российские военные пресекли эту попытку. По его словам, расчеты самоходных минометов "Тюльпан" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новоселке, а расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" ликвидировали живую силу противника в районе Новомихайловки.

27 мая Министерство обороны России сообщало, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 120 украинских военных.

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