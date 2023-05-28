Экс-сотрудник Пентагона заметил странную деталь в видео с Залужным

Видеозапись с главнокомандующим украинских Вооруженных сил Валерием Залужным, обнародованная пресс-службой Министерства обороны Украины после сообщений о его ранении, является фейком, сообщил на своем сайте Weapons and Strategy экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

По его словам, на подлинном фото у главкома голубые глаза, тогда как в последнем видео — карие. Также есть некоторые отличия на его лице, в том числе – нос. Эксперт добавил, что мы живем в эпоху фейков, когда технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение. Брайен указал, что считает опубликованное видео фальшивкой.

Кадр видео

Также экс-сотрудник военного ведомства США заявил, что ходят слухи о том, что на Украине продолжается борьба между военными и гражданскими лидерами. Она возникла из-за тяжелых потерь, недавно понесенных украинской армией, почти полного истощения ВВС Украины и деградации ПВО. Если начнется наступление, Киеву придется в основном обходиться без воздушного прикрытия для любого наступления и столкнуться на поле боя с сильными электронными помехами, где западное интеллектуальное оружие может не работать так, как афишируется.