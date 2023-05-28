$79.97-0.0285.92+0.04

Экс-сотрудник Пентагона заметил странную деталь в видео с Залужным

Видеозапись с главнокомандующим украинских Вооруженных сил Валерием Залужным, обнародованная пресс-службой Министерства обороны Украины после сообщений о его ранении, является фейком, сообщил на своем сайте Weapons and Strategy экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Экс-сотрудник Пентагона заметил странную деталь в видео с Залужным
© ТАСС

По его словам, на подлинном фото у главкома голубые глаза, тогда как в последнем видео — карие. Также есть некоторые отличия на его лице, в том числе – нос. Эксперт добавил, что мы живем в эпоху фейков, когда технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение. Брайен указал, что считает опубликованное видео фальшивкой.

Кадр видео

Также экс-сотрудник военного ведомства США заявил, что ходят слухи о том, что на Украине продолжается борьба между военными и гражданскими лидерами. Она возникла из-за тяжелых потерь, недавно понесенных украинской армией, почти полного истощения ВВС Украины и деградации ПВО. Если начнется наступление, Киеву придется в основном обходиться без воздушного прикрытия для любого наступления и столкнуться на поле боя с сильными электронными помехами, где западное интеллектуальное оружие может не работать так, как афишируется.

Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму, и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий