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Десять тысяч солдат примут участие в крупнейших учениях в Румынии

29 мая в Румынии стартуют масштабные многонациональные учения «Saber Guardian 23», сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.

Десять тысяч солдат примут участие в крупнейших учениях в Румынии
© РИА Новости

В маневрах примут участие 10 тысяч военных из тринадцати стран. Также будут задействованы 1,7 тысячи единиц различной военной техники.

По данным военного ведомства, это крупнейшие и наиболее сложные учения, запланированные на текущий год. Они будут проходить на полигонах и военных объектах. В маневрах задействуют военных из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдавии, Соединенных Штатов и Нидерландов.

Учебные мероприятия подразумевают наземные движения в тактических рамках, форсирование водотоков. Будут проводиться боевые стрельбы с применением техники всех категорий войск, прыжки с парашютом, а также мероприятия с медицинской эвакуацией и лечением раненых.

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