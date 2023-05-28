Десять тысяч солдат примут участие в крупнейших учениях в Румынии

29 мая в Румынии стартуют масштабные многонациональные учения «Saber Guardian 23», сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.

В маневрах примут участие 10 тысяч военных из тринадцати стран. Также будут задействованы 1,7 тысячи единиц различной военной техники.

По данным военного ведомства, это крупнейшие и наиболее сложные учения, запланированные на текущий год. Они будут проходить на полигонах и военных объектах. В маневрах задействуют военных из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдавии, Соединенных Штатов и Нидерландов.