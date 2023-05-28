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Молдавия направляет военный контингент на учения SG23 под эгидой США

В пресс-службе Министерства обороны Молдавии заявили, что контингент Национальной армии республики направляется в Румынию для участия в маневрах Saber Guardian 2023 (SG23) под эгидой сухопутных войск США в Европе (USAREUR). Об этом сообщает ТАСС. "Молдавский военный контингент, в частности военнослужащие мотопехотной бригады "Стефан Великий", едет в соседнюю Румынию для участия многонациональных маневрах SG23. Колонна военной техники выдвинется в Румынию в понедельник, 29 мая, просим граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от видео и фотосъемок передвижения армейского арсенала", — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что в учениях поучаствуют порядка 10 тыс. военных из 13 союзных и партнерских государств. Ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили, что учения НАТО Spring Storm ("Весенний шторм") с участием более 14 тыс. военнослужащих из различных стран альянса завершились в республике. Отмечается, что в них приняли участие около 14 тыс. военнослужащих. Они стали крупнейшими учениями на территории страны в этом году.

Молдавия поучаствует в учениях под эгидой США
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