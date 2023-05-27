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В России назвали системы ПВО, способные сбивать немецкие дальние ракеты Taurus

Российский военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, какие отечественные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) способны сбить ракеты Taurus дальностью до 500 км, которые Украина потребовала у Германии.

В России назвали системы ПВО, способные сбивать немецкие дальние ракеты Taurus
© Ferra.ru

По словам эксперта, любой из российских ЗРК, такие как «Тор», «Панцирь», «Бук» и другие смогут сбить Taurus. Важно вовремя заметить приближение этих ракет.

Суконкин отметил, что для эффективного перехвата немецкой ракеты нужна регулярная разведка, которую должны проводить летающие радиолокационные станции вроде А-50. Тогда получится не только вовремя уничтожать Taurus, но и носители этих ракет ещё до момента запуска.

Если РЛС стоит на возвышенности, то Taurus заметят вовремя, если ЗРК расположен в удобной позиции для стрельбы, то любой наш «Тор», «Бук», «Панцирь» отработают по ним. А если в этот момент в воздухе дежурит летающая РЛС А-50, то Taurus по-любому должны заметить. Если снаряд вычислили, то любой наш ЗРК её собьет. Абсолютно любой, хоть С-300, хоть С-400. Алексей Суконкин Военный обозреватель

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